Futbola mesafeli dönüş: Merak edilen tüm konular

TFF Başkanı Nihat Özdemir, gerçekleştirdiği telekonferanslı basın toplantısında liglerin 12 Haziran'da başlayacağını vurgulamıştı. Maçların nasıl oynanacağına dair detaylı bir çalışma yaptıklarını ifade eden Özdemir'in işaret ettiği öneri protokolü dün yayınlandı. 48 sayfalık protokolün dikkat çeken kısımlarını derledik. Özellikle maç günleri için dikkat çekici detaylar var...Sezon sonuna kadar maç öncesi seremonisinde tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı pozu verilmeyecek. Futbolcuları en zorlayacak konulardan biri de gol sonraları olacak. Protokole göre maç esnasında yaşanabilecek gol sevinci gibi anlarda kulübede bir araya gelmekten kaçınılmalı. Yani oyuncular mümkün olduğunca mesafeli sevinçler yaşayacak.Maçlarla ilgili en önemli unsurlardan biri de hakemlerle iletişim. Protokol, maç esnasında oyuncular ve teknik ekibin hakeme en fazla 2 metre yaklaşabileceğini belirtiyor. Yani oyuncular artık hakemin etrafında kümelenip itiraz edemeyecekler.Yedek kulübelerinde mesafeli oturabilmek adına ve mümkün ise kulübelerin genişletilmesi öneriliyor. Sahadaki oyuncu ve yedek kulübesindeki herkesin ayrı bir su / sıvı şişesi olması gerekiyor. Yedek kulübelerinde ve saha kenarlarında her 20 metrede bir el dezenfektanı olacak.Nerede olursa olsun topa eldivensiz herhangi bir temas olursa top da dezenfekte edilecek. Saha kenarındaki tüm çalışanlar maske takmak zorunda. Devre arasına giriş, çıkış ve bekleme süresince en az 2 metrelik sosyal mesafe korunacak. Maçtan bir gün sonra tüm stadyum tekrar dezenfekte edilecek.TFF Başkanı Nihat Özdemir, maçları tek şehirde oynatmayı düşünmediklerini söylemişti. Ancak dün açıklanan protokolde bu konunun gündeme gelebileceğinin sinyalleri de vardı. Süreçle ilgili belirsizliklere dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Bu dönemde oyuncular takım antrenmanları yapmaya deva m ederken aynı zamanda haftada 2 veya 3 müsabakaya çıkmaları da gerekebilecektir. Bu müsabakaların şu an için deplasmanlı sistemde mi yoksa tek bir şehirde farklı stadyumlarda mı oynanacağı belli değildir. Ayrıca, büyük olasılıkla bu müsabakalar seyircisiz oynanacak.""Her müsabakadan 2 gün önce tüm takım, teknik ve destek ekipleri ile maç operasyonunda yer alacak çalışanlar tarama testine tabi tutulacak. Takımla teması olmayan ve maç operasyonunda yer almayacak olan tesis çalışanları ise bu dönemde opsiyonel olarak iki defa tarama testine tabi tutulabilir. Bu karardaki inisiyatif Takım Doktoru'nda olacaktır"Hakemler stadyuma giriş esnasında ve sahaya çıkana kadar maske kullanacak. Stadyum içerisinde yemek ve içecek servisi yapılmayacak. Yani hakemlerin odasına bundan böyle yemek taşınmayacak.Maçı izleme izni olan kişiler arasında en az 2 metre mesafe olmalı. Maçı izleme izni olan kişiler maske kullanmalı. Takım destek ve teknik ekipleri maçı diğer izleyenler ile aynı alanda izlememeli.Müsabakaların oynandığı dönemde pozitif vakaya rastlanması durumunda izlenecek yol haritası belirlendi. İşte süreçle ilgili önemi detaylar...Süreçle ilgili en kritik konuların başında müsabaka döneminde pozitif vakaya rastlama durumu geliyor. Herkes, 'virüse rastlanırsa ne olacak!' diyor. Öneri protokolünde bu konuya dair de detaylar var. TFF Sağlık Kurulu'na göre 'Pozitif test senaryosu'nun yönetiminde ana sorumluluk takım doktorunda, sonrasında tesis müdürü ve idari direktörde olacak.Takım Doktoru tüm oyuncu ve çalışanlar ile ailelerinde şüpheli vaka olasılığını göz ardı etmeden günlük ateş ölçümü ve semptom sorgulamalarını yapacak. Şüpheli vaka tesis içerisinde saptandı ise, vaka maske ve eldiven ile tesis girişindeki izole bekleme alanına alınacak. Takım doktoru vakanın hikayesini dinleyip olası temas alanlarını tespit etmeye çalışacak. Test için öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gelmesi beklenecek.Test sonucu pozitif çıkarsa İdari Direktör ve Takım Doktoru vakanın tabi tutulacağı güncel prosedürler için ilgili kurumlarla iletişime geçerek yönlendirme yapacak. Bir taraftan da o gün tesiste bulunan herkese o gün içerisinde test uygulanacak. Tesiste bulunmayan ancak vaka ile temas olasılığı olan diğer çalışanlar da acilen (en geç 24 saat içerisinde) tesise çağrılıp teste tabi tutulacak.Tüm testler sonuçlandığında pozitif vaka olmasa bile o gün için planlanan antrenman iptal edilmeli, tüm tesis dezenfekte edilmelidir. Bir hafta süresince oyuncu ve çalışanlar semptom takibi açısından daha detaylı kontrollere tabi tutulmalıdır. Vakanın minimum ev izolasyonu süresi yattığı kurum tarafından belirlenecektir ancak buna ekleme yapmak Takım Doktoru'nun inisiyatifinde olacak. Müsabaka Dönemi içerisinde semptom ve bulguları nedeni ile hastanede yatışı gerçekleşen oyuncunun bu dönemde tekrar maçlara katılması ise önerilmiyor.Top toplayıcı çocuklar için ayrı bir alan belirlenmeli. Çocuklar, en az 2 metre mesafesine uymalıdır. Maç öncesi, sırasında ve sonrasında eldiven ve maskeli olmalılar.Her iki takımın ve hakemlerin stadyuma girişi arasında en az 15 dakika zaman aralığı bırakılmalı. Takımların ve hakemlerin soyunma odasına girişine kadar ki yürüme alanı giriş yapıldığında boşaltılmalıdır. Takımlar giriş yaparken ve yürürken takım dışı çalışanlar ile arada en az mesafe 4 metre olmalı. Takım oyuncuları ve ekipleri girişten soyunma odasına kadar maske takmalı.Soyunma odalarında oyuncular ve çalışanlar mümkün olduğunca sosyal mesafeyi korumalı. Aynı zamanda teknik ve destek ekipleri soyunma odalarında maske kullanmalı.■ Tüm elemanların maske ile görev yapması sağlanacak.■ Oyuncu, ekip ve çalışanların isim listelerinin takip edilip, listelerin dışında kimsenin tesise alınmaması önemli.■ Tesis girişinde izole bir bekleme alanı / salonu oluşturulması■ İdmana giriş ve çıkış sırasında maske zorunluluğu olacak. Sağlık Ekibi ve Malzeme Departmanı çalışanları eldiven kullanacak.■ Antrenmanda kullanılan ve temas edilen ekipmanlar her antrenman sonrası dezenfekte edilecek.■ Antrenman sahası içerisinde bulunan bir kişi saha dışına çıkarsa tekrar içeri giremeyecek.■ Bu dönemde mümkünse birden fazla soyunma odası ortamı yaratılması öneriliyor.■ Oyuncuların tesise gruplar halinde giriş yapmaları daha sağlıklı olacak, gruplar arasında 10'ar dakikalık aralık yeterli olacak.■ Antrenman sahasında 5 teknik ekip çalışanı, 2 malzemeci bulunması yeterli olacak.■ İdman sırasında oyuncular birbirlerine uzun süreli temastan ve kıyafet çekmekten olabildiğince kaçınmalı.■ Oyuncuların tükürme, sümkürme gibi ihtiyaçlarını saha kenarına gelerek gerçekleştirmeleri önerilir.