Stefan Kuntz'tan 3 yıllık imza!

Hedefimiz çok büyük. Türkiye'nin hedefinin de çok büyük olması gerekir. Şenol Hocamızla ayrıldıktan sonra 20-25 hocayla görüştük. Bazı konuşmalarımızda Servet Bey ve Erhan Bey de bulundu. Türkiye'nin albenisi çok. Ancak içeriden olmadıkları için eksiklerimizi göremiyorlar. Gerçekler var bu gerçeklerimizi görme vakti. Eksiklerimizi görüp, futbolcu arkadaşlarımıza gerçekçi yaklaşmalıyız. Bunları en kısa zamanda telafi etmeye çalışacağız. Coşku ve heyecan bende, hocamızda, başkanımızda bulunuyor. Birbirimizi en iyi şekilde destekleyelim. Bu çocukları doğru mesajlarla, enerjiyle el üstünde tutalım. Ben bu milli takımı o kadar iyi biliyorum ki. 5 maçın açıklaması yok. Hepimizin bunda payı var. Donuklardı 5 maçta. Bilim ve eğitime çok önem vereceğiz ve Kuntz'a her konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Bu ciddiyeti, bu güzel oyunu güzel anılarla kutlarız umarım. En kısa sürede futbolumuzu konuşmak için yine bir araya geleceğiz. Taktiğimizi konuşacağız. Şimdi Stefan bugünün tadını çıkarsın, yarın iş başı yapacak. Onu zaten uyardım.