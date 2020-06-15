Galatasaray'a 'UĞURLU' gelmiyor

Galatasaray'ın deplasmanda 2-0 kaybettiği Ç. Rizespor maçı her açıdan tartışılan bir mücadele olurken hakem Yaşar Kemal Uğurlu da en çok gündeme gelen isimlerden biri oldu. Ev sahibi takım lehine verilen penaltı kararı dışında Andone'nin sakatlandığı pozisyon ile Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyon öncesi yaşanan ofsayt anı çok konuşuldu. Deneyimli hakemin Galatasaray maçları olaylı geçti.
Ç.Rizespor maçında Fernando Muslera'nın ayağı iki yerden kırılırken öncesinde pozisyon ofsayt olarak gerçekleşmiş ancak VAR talimatları gereği pozisyon devam etmişti.
Galatasaray'da Rumen golcü Andone'nin sakatlandığı pozisyonda kaleci Tarık kontrolsüz olarak rakibinin üzerine düşmüş ve ciddi bir bağ sakatlağı yaşanmıştı. Yaşar Kemal Uğurlu, VAR monitöründen pozisyonu takip etti ancak penaltı kararına hükmetmedi
Galatasaray'ın bu sezon 2-1 kazandığı Denizlispor maçında Emre Akbaba ile bulduğu golde ciddi bir fark olmasına rağmen yardımcı hakem bayrak kaldırmış ve Saracchi'nin ofsayt olduğunu işaret etmişti. Fakat VAR sistemi sonucu incelenen pozisyon sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu gol kararı vermiş ancak pozisyon uzun süre tartışılmıştı
Galatasaray'ın geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynadığı maçta son anlarda ev sahibi ekibin oyuncunun çevirdiği top çizgiyi geçip geçmediği uuzn süre tartışılmış akabinde top filelere gitmişti. Galatasaray'ın tur atlamayı başardığı maçta Uğurlu, Hatayspor lehine iki tane penaltı kararı vermişti.
Antalyaspor'un 2015-16 sezonunda Galatasaray'ı 4-2 yendiği maçta Samuel Eto'o'nun skoru 2-1 yapan golü büyük tartışmalara neden olmuştu. Eto'o topu önce elle kontrol edip sonra kafayla tamamlamıştı
Yaşar Kemal Uğurlu, kariyeri boyunca Galatasaray'ın 7 kez deplasmanda maçını yönetirken bu maçlarda sarı-kırmızılı takım 5 kez mağlup oldu
Ç.Rizespor 2-0 Galatasaray
Hatayspor 4-2 Galatasaray
Akhisarspor 3-0 Galatasaray
Akhisarspor 1-2 Galatasaray
Erzincaspor 1-1 Galatasaray
Antalyaspor 4-2 Galatasaray
Mersin İY 2-1 Galatasar