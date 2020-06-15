Galatasaray'a 'UĞURLU' gelmiyor

Galatasaray'ın deplasmanda 2-0 kaybettiği Ç. Rizespor maçı her açıdan tartışılan bir mücadele olurken hakem Yaşar Kemal Uğurlu da en çok gündeme gelen isimlerden biri oldu. Ev sahibi takım lehine verilen penaltı kararı dışında Andone'nin sakatlandığı pozisyon ile Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyon öncesi yaşanan ofsayt anı çok konuşuldu. Deneyimli hakemin Galatasaray maçları olaylı geçti.