Futbol tutkunu 'ihtiyar delikanlılar' halı sahaların tozunu attırıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 32 yıldır her hafta halı sahada futbol maçı yapan arkadaş grubu, spor aşkıyla örnek oluyor.



İlçede 1990 yılında halı saha futbol takımı kuran, şimdilerde yaşları 50 ila 75 arasında değişen 9 arkadaş, o zamandan beri hiç ara vermeden her hafta futbol oynuyor.



Takım arkadaşlarıyla perşembe günleri bir araya gelen spor sevdalısı arkadaş grubunun, attıkları goller ve rakipleriyle mücadeleleri izleyenleri şaşırtıyor.



Birçoğu torun sahibi ihtiyar delikanlılar, ailelerinden de aldıkları destekle daha uzun yıllar spor yapmak istiyor.



- "Bu sahalardan kopmak çok zor"



Takımın kaptanı ve en yaşlı üyesi olan 75 yaşındaki İsmail Bodur, AA muhabirine, arkadaşlarıyla 1990 yılında halı saha futbol takımı kurduklarını ve 32 yıldır maç yaptıklarını söyledi.



Hiç aksatmadan her hafta maç yaptıklarını dile getiren Bodur, "Her hafta yaptık, yalnız kandil ve bayram günlerine denk geldiğinde bir ya da iki gün kaydırabiliyorduk. Hava sıcaklığı eksi 10 derece olduğu zaman bile maç yaptık. Arkadaşlarla samimi, içten olmasak 32 yıldır devam etmez. Birbirimize her zaman anlayışlı davranıyoruz. Bu böyle geldi böyle de devam edecek. Bu futbol hastalık, başka bir şeye benzemiyor." diye konuştu.



Bodur, sporun önemine işaret ederek, "75 yaşıma kadar dinç gelmemin sebebi halı saha maçları ve spor yapmam. Futbola 10 yaşımda başladım, 75 yaşıma kadar sürdürdüm. Bu sahalardan kopmak çok zor." ifadesini kullandı.



- Perşembe günleri iple çekiliyor



56 yaşındaki Altan Toker de uzun yıllardır arkadaş grubuyla futbol maçı yaptıklarını aktararak, bundan büyük keyif aldığını kaydetti.



Çok güzel anılarının olduğunu belirterek Toker, "Amacımız kazanmak olmadığı, futbol oynamak ve paylaşmak olduğu için bu güne kadar aralıksız çok güzel günler geçirdik. İdolümüz İsmail abi, onun yaşına gelene kadar oynamak istiyoruz." dedi.



63 yaşındaki Mustafa Şehirli ise futbol tutkunu olduğunu belirterek, gençliğinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle büyük sahalarda top oynayamadığını, bunun içinde bir uhde kaldığını anlattı.



Halı saha maçlarıyla yeniden futbol oynayabildiğini dile getiren Şehirli, "Bu yaşıma kadar büyük bir zevkle oynadım. Her perşembeyi iple çekiyoruz. Ailelerimiz destek veriyor. Her türlü organizasyonu, nişan, düğün gibi perşembeye gelmeyecek şekilde ayarlıyoruz. Maçlarımız çok iddialı oluyor ve kıran kırana geçiyor. 8-0'dan dönen, kar ve yağmur altında maçlarımız oldu. Yılın 52 haftasını boş geçmeden oynuyoruz." şeklinde konuştu.





