Futbol tarihine geçecek teklif: 1 milyar euro!

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a Suudi Arabistan'dan dünya futbol tarihine geçecek bir teklif yapıldı.



350 MİLYON EURO MAAŞ



ESPN'in haberine göre; henüz ismi açıklanmayan bir Suudi ekibi, Vinicius Junior'a yılda 350 milyon euro net maaş kazanacağı bir sözleşme teklifinde bulundu ancak Brezilyalı oyuncu Real Madrid'den ayrılmak istemediğini Suudi Arabistan temsilcisine iletti.



BONSERVİS: 1 MİLYAR EURO



Öte yandan haberde, Real Madrid'in Vinicius'u satmayı düşünmemesi sebebiyle serbest kalma bedelinin ödenmemesi halinde bu transferin çok zor olduğu ifade edilirken, Suudi kulübünün Real Madrid'den 1 milyar euro'luk serbest kalma bedelinde 'ufak' bir indirim istediği yazıldı.



Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu, İspanyol devi ile çıktığı 264 maçta 83 gol - 75 asistlik performans gösterdi.





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