Futbol sorusuna iki joker kullandı

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programına katılan bir yarışmacı ''Hangi iki ünlü futbol takımı arasında oynanacak bir lig maçını yerinde izlemek için gitmeniz gereken ülke İskoçya'dır'' sorusunda bir hayli sıkıntı yaşadı.

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Futbol sorusuna iki joker kullandı
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07 Kasım 2023 10:51
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma programına katılan yarışmacıya bir futbol sorusu soruldu.

Yarışmacıya yöneltilen, "Hangi iki ünlü futbol takımı arasında oynanacak bir lig maçını yerinde izlemek için gitmeniz gereken ülke İskoçya'dır?" sorusuna önce seyirci, sonra da telefon joker hakkını kullanarak yanıt verdi.

Şıklar arasında Glasgow Rangers yani İskoçya'nın en büyük şehri Glasgow'un takımı bulunmasına rağmen yarışmacı joker kararı aldı.

Jokerler sonrası doğru cevabı bulan yarışmacı 20.000 TL ödülü almaya hak kazandı.

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