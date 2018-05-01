'Futbol Masası'nın 5. bölümü bu akşam 20:30'da

Sporxtv'nin Youtube hesabından yayınlanan "Futbol Masası" programının üçüncü bölümü bu akşam saat 20:30'da sizlerle bulaşacak.
Orkun Yazgan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa Milliyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ, Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan ve Fenerbahçe muhabiri Onur Tuğrul'un, yorumları, önerileri ve eleştirileri de değer katıyor.
Bugün saat 20:30 SporxTV'nin YouTube hesabından yayınlanacak olan "Futbol Masası" programı ayrıca Sporx'in twitter ve facebook hesaplarından da canlı yayınlanacak.
4. BÖLÜMDEN KONU BAŞLIKLARI
Badou Ndiaye
Burak Yılmaz
Samet Aybaba
Sinan Gümüş
Maicon
Şenol Güneş
Şampiyonluk yarışında son durum
FUTBOL MASASI - 4. BÖLÜM TEKRARI
Şimdi sizlerden küçük bir ricamız var; Şu anda bu içeriğimizi Sporx.com'un iOS ya da Android uygulamalarından okuyorsanız ve Sporx'ten gelen bildirimleriniz kapalıyısa lütfen bildirimlerimizi açalım, programda yaşananlar için sizlere küçük sürpizlerimiz olabilir.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Orkun Yazgan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa Milliyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ, Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan ve Fenerbahçe muhabiri Onur Tuğrul'un, yorumları, önerileri ve eleştirileri de değer katıyor.
Bugün saat 20:30 SporxTV'nin YouTube hesabından yayınlanacak olan "Futbol Masası" programı ayrıca Sporx'in twitter ve facebook hesaplarından da canlı yayınlanacak.
4. BÖLÜMDEN KONU BAŞLIKLARI
Badou Ndiaye
Burak Yılmaz
Samet Aybaba
Sinan Gümüş
Maicon
Şenol Güneş
Şampiyonluk yarışında son durum
FUTBOL MASASI - 4. BÖLÜM TEKRARI
Şimdi sizlerden küçük bir ricamız var; Şu anda bu içeriğimizi Sporx.com'un iOS ya da Android uygulamalarından okuyorsanız ve Sporx'ten gelen bildirimleriniz kapalıyısa lütfen bildirimlerimizi açalım, programda yaşananlar için sizlere küçük sürpizlerimiz olabilir.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın