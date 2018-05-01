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"Futbol Masası"nın 5. bölümü bu akşam 20:30'da

Sporxtv'nin Youtube hesabından yayınlanan "Futbol Masası" programının beşinci bölümü bu akşam saat 20:30'da sizlerle bulaşacak.

Kaynak: Sporx.com
'Futbol Masası'nın 5. bölümü bu akşam 20:30'da
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01 Mayıs 2018 10:22
Sporxtv'nin Youtube hesabından yayınlanan "Futbol Masası" programının üçüncü bölümü bu akşam saat 20:30'da sizlerle bulaşacak.

Orkun Yazgan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa Milliyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ, Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan ve Fenerbahçe muhabiri Onur Tuğrul'un, yorumları, önerileri ve eleştirileri de değer katıyor.

Bugün saat 20:30 SporxTV'nin YouTube hesabından yayınlanacak olan "Futbol Masası" programı ayrıca Sporx'in twitter ve facebook hesaplarından da canlı yayınlanacak.

4. BÖLÜMDEN KONU BAŞLIKLARI


Badou Ndiaye
Burak Yılmaz
Samet Aybaba
Sinan Gümüş
Maicon
Şenol Güneş
Şampiyonluk yarışında son durum

FUTBOL MASASI - 4. BÖLÜM TEKRARI





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