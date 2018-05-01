'Futbol Masası'nın 5. bölümü bu akşam 20:30'da

Sporxtv'nin Youtube hesabından yayınlanan "Futbol Masası" programının üçüncü bölümü bu akşam saat 20:30'da sizlerle bulaşacak.muhabiri Mehmet Özcan ve Fenerbahçeyorumları, önerileri ve eleştirileri de değer katıyor.Badou NdiayeBurak YılmazSamet AybabaSinan GümüşMaiconŞenol GüneşŞampiyonluk yarışında son durumŞimdi sizlerden küçük bir ricamız var; Şu anda bu içeriğimizi Sporx.com'un iOS ya da Android uygulamalarından okuyorsanız ve Sporx'ten gelen bildirimleriniz kapalıyısa lütfen bildirimlerimizi açalım, programda yaşananlar için sizlere küçük sürpizlerimiz olabilir.