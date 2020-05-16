Tam bir futbol uzmanıyım diyorsa bu test tam sana göre! Futbol kulüplerinin eski logolarını bulabilir misin? Çok zor biliyoruz ama yapabileceğinden eminiz.
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Futbol kulüplerinin eski logolarını bulabilecek misin?
Futbol kulüplerinin eski logolarını bulabilir misin? Kesin bulurum diyorsan bekliyoruz...
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16 Mayıs 2020 18:45
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