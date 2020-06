Futbol dünyasından Akhisarspor'a 'geçmiş olsun' mesajı

Eskişehirspor'un mesajı



Kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor'un 2 antrenörü, 3 futbolcusu ve 7 personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı günlere bir an önce hep birlikte kavuşmayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Akhisarspor." denildi.



Trabzonspor'un mesajı







İstanbul Başakşehir'in mesajı



Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Akhisarspor teknik heyet, futbolcu ve personel ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Kasımpaşa'nın mesajı



Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Akhisarspor teknik heyet, futbolcu ve personel ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Akhisarspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan başta teknik direktör Yılmaz Vural ve yardımcıları olmak üzere tüm futbolcu ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gençlerbirliği'nin mesajı



Başkent ekibinin Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan isimlerin en kısa sürede yeniden sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.





Hatayspor'un mesajı



Bordo Beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibine, futbolcularına ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.



Hatayspor teknik direktörü Mehmet Altıparmak da, Akhisarspor'un teknik direktörü, futbolcu ve antrenörüne ve kulüp çalışanlarına yayımladığı mesajla, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Keçiörengücü'nün mesajı



Başkent temsilcisinin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, teknik ekip, futbolcular ile personellere ve Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.





Futbol dünyası, TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör ile 7 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasına kayıtsız kalmadı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Kasapoğlu'nun Yılmaz Vural'ı telefonla aradığı da belirtilerek, "Bakan Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig Ekibi Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından Yılmaz Vural ile telefonda görüştü. Yılmaz Vural'dan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, kendisine ve testi pozitif çıkan futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti." denildi.Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Akhisarspor." ifadeleri kullanıldı.Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Yapılan kontroller sonucu koronavirüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Akhisarspor futbolcularına, teknik heyetine ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede güzel haberler alacağımıza inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testi pozitif olan Akhisarspor teknik ekibinden 2 kişi, futbolculardan 3 kişi ve kulüp personelinden 7 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.Kırmızı-beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Biran önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testleri pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü teknik direktörü Yılmaz Vural, teknik ekip, futbolcular ile personellere ve Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.