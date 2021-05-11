Futbol dolu bir gün bizi bekliyor

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve kümede kalma savaşı bu akşam kaldığı yerden devam edecek. Belki şampiyon, belki de küme üç takım daha belli olacak.
Ayrıca İngiltere, İspanya ve İtalya'da lig maçları oynanacak. Basketbolda da önemli maçlar oynanacak. Kadınlarda Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.
Peki bugün spor gündeminde bizi neler bekliyor?
SÜPER LİG
17:00 Konyaspor-Trabzonspor
20:30 Beşiktaş-Fatih Karagümrük
20:30 Fenerbahçe-Sivasspor
20:30 Denizlispor-Galatasaray
20:30 Alanyaspor-Erzurumspor
20:30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
20:30 Başakşehir-Kayserispor
20:30 Gaziantep-Çaykur Rizespor
20:30 Yeni Malatyaspor-Hatayspor
20:30 Gençlerbirliği-Göztepe
PREMIER LİG
20:00 Manchester United - Leicester City
22:15 Southampton - Crystal Palace
İSPANYA LİGİ
20:00 Osasuna - Cadiz
21:00 Elche - Deportivo Alaves
23:00 Levante - Barcelona
İTALYA LİGİ
21:45 Napoli - Udinese
KADINLAR BASKETBOL
15:00 Galatasaray - Beşiktaş
ERKEKLER BASKETBOL
17:00 Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Icrypex
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve kümede kalma savaşı bu akşam kaldığı yerden devam edecek. Belki şampiyon, belki de küme üç takım daha belli olacak.
Ayrıca İngiltere, İspanya ve İtalya'da lig maçları oynanacak. Basketbolda da önemli maçlar oynanacak. Kadınlarda Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.
Peki bugün spor gündeminde bizi neler bekliyor?
SÜPER LİG
17:00 Konyaspor-Trabzonspor
20:30 Beşiktaş-Fatih Karagümrük
20:30 Fenerbahçe-Sivasspor
20:30 Denizlispor-Galatasaray
20:30 Alanyaspor-Erzurumspor
20:30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
20:30 Başakşehir-Kayserispor
20:30 Gaziantep-Çaykur Rizespor
20:30 Yeni Malatyaspor-Hatayspor
20:30 Gençlerbirliği-Göztepe
PREMIER LİG
20:00 Manchester United - Leicester City
22:15 Southampton - Crystal Palace
İSPANYA LİGİ
20:00 Osasuna - Cadiz
21:00 Elche - Deportivo Alaves
23:00 Levante - Barcelona
İTALYA LİGİ
21:45 Napoli - Udinese
KADINLAR BASKETBOL
15:00 Galatasaray - Beşiktaş
ERKEKLER BASKETBOL
17:00 Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Icrypex