Furkan Soyalp, Gaziantep'i sırtlıyor

kendisine gelen forma şansınıda iyi değerlendiren Furkan Soyalp teknik direktör Erol Bulut'un da vazgeçilmezi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Furkan Soyalp, Gaziantep'i sırtlıyor
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24 Aralık 2021 12:50
Gaziantep FK'da sezon başında kasık bölgesinden ameliyat olduktan sonra bir süre yeşil sahalardan uzak kalan ve takımda sakatlıklar ve kart cezalılarının olmasından dolayı kendisine gelen forma şansınıda iyi değerlendiren Furkan Soyalp teknik direktör Erol Bulut'un da vazgeçilmezi oldu.

EROL BULUT MEMNUN

Alanyaspor maçında 77 dakika sahada kalan ve sahada neredeyse basmadık yer bırakmayarak takımının 3 puan almasında da önemli rol oynayan Furkan Soyalp ortaya koyduğu bu iyi performansıyla taraftarlarında alkışını aldı. Kayserispor maçında mücadelesi ve hırsıyla arkadaşlarınada pozitif enerji veren akabinde Alanya maçında da aynı istikrarlı performansı teknik direktör Erol Bulut'u da memnun etti.

FURKAN'IN MAÇ İSTATİSTİKLERİ

%77,8 pas oranı ile oynayan Furkan Soyalp 3 kez şut denemesinde bulunurken 2 kez kaleye isabet sağladı. 8 kez girdiği ikili mücadelede 2 kez galip çıkan Furkan rakip sahada %60 pas isabeti sağladı. Deneyimli oyuncu 1 kez de hava topu kazanarak maçı iyi bir istatistikle tamamladı.

HABER: ALİ BUDAK





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