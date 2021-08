Furkan Soyalp: 'Beşiktaş'tan çekinmiyoruz'

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncusu Furkan Soyalp Beşiktaş maçı öncesi Sporx'e özel açıklamalarda bulundu.



Kırmızı siyahlı kulübün başarılı oyuncusu Furkan Soyalp Beşiktaş'ı yenmek için sahaya çıkacaklarını ve bunu başarabilecek güçte olduklarını söyledi.



Ligin ilk haftasında Karagümrük'e karşı şanssız bir şekilde kaybettiklerini belirten Soyalp; "İyi bir teknik direktör ve iyi bir takıma sahibiz. Son iki sezonda yapılanlar ortada. Süper Lig'in ilk senesini 8, ikinci seneyi de 9'uncu sırada tamamladık. Bu sene yine hedefimiz üst sıralar. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi bir ekibiz. Beşiktaş ile cumartesi günü zorlu bir maç yapacağız. Rakibimiz kim olursa olsun bizim için farketmiyor. Beşiktaş'tan çekinmiyoruz. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Sezonun ilk galibiyetini Beşiktaş'ı yenerek alıp taraftarlarımıza aylar sonra izleyecekleri ilk maçta bu coşkuyu yaşatmak istiyoruz." dedi.



"EROL BULUT İLE LEVEL ATLADIK"



Teknik direktör Erol Bulut hakkında da konuşan Furkan Soyalp; "Erol Bulut ile adeta lever atladık. Çok iyi antrenman metotları ve taktik bilgisi bizi de daha farklı kılıyor. Kendimizi bu sayede geliştiriyoruz. Takımda şu an herkes fizik ve kondisyon olarak hazır durumda. Bunun önümüzdeki haftalarda faydasını göreceğiz." ifadelerini kullandı.



"GAZİANTEP'TE MUTLUYUM"



"Takımım için elimden geleni yapıyorum. Burada çok mutluyum çünkü çok iyi bir ailenin içerisindeyim. Gaziantep'i çok seviyorum. Hedefim bu ailenin içinde uzun yıllar kalmak ve Gaziantep FK'nın başarısı için çalışmak. Kimse merak etmesin. Gaziantep FK yine her sene olduğu gibi Süper Lig'de bu senede iyi işler yapacak. Ben en iyi Furkan'ı izlettirmek için sahada olacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."