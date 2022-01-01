Furkan: "Point guard oynamak bana güven veriyor!"

Philadelphia 76ers forması giyen temsilcimiz Furkan Korkmaz, dün gece Houston Rockets'a karşı point guard oynamanın kendisine oldukça güven verdiğini söyledi.



Doc Rivers'ın KOVID-19 protokolleri nedeniyle takımdan ayrı olmasından ötürü yerine geçen koç Dan Burke, Furkan'ı point guard pozisyonuna çekti.



Furkan 133-113'lük galibiyet sonrası, topun ellerinde olmasından ve hücumda Sixers adına her şeyi kontrol etmekten oldukça keyif aldığını itiraf etti:



"Top elinizdeyken, oyunu daha iyi hissediyorsunuz. Benim düşüncem böyle.



Tabii ki ne durumda olursanız olun odağınızı bozmamanız gerekiyor, fakat topa her üç veya dört dakikada bir dokunmak yerine sürekli yarı sahaya getiren kişi olduğunuzda, şut atmasanız bile daha aktif oluyorsunuz.



Bazen bir skorer olarak bu hissiyatı elde etmek zor olabiliyor, ancak point guard olduğunuzda kontrolün sizde olduğunu hissediyorsunuz. Ayrıca takım arkadaşlarınız sürekli elinize bakıyor ve size destek çıkıyorlar.



Tam da bu yüzden, point guard oynamak bana oldukça güven veriyor. Topu getiren kişi olduğumda baskı hissetmiyorum ve Joel (Embiid), Tobias (Harris) ya da Seth'e (Curry) pas yolladığım zaman, hepimiz hangi setleri nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Bir point guard olarak, önemli olan nokta da bu."



"FURKAN'IN GÖZLERİ PARLAMIŞTI!"



Bu değişikliği ikinci yarıda yapan Burke, aldığı bu kararın Furkan'ın oldukça hoşuna gittiğini de dile getirdi:



"Furk'a 'point guard sensin' dediğimde, sevinçten gözleri parlamıştı. Vücut dili oldukça değişmişti ve bu da bize üçüncü çeyreğin başlarında olumlu bir enerji sağlamış oldu."



