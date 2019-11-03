Furkan: "O an, NBA'e ait olduğumu anlamıştım!"

𝐀𝐑𝐄 𝐘𝐎𝐔 𝐅𝐔𝐑𝐊𝐀𝐍 𝐊𝐈𝐃𝐃𝐈𝐍𝐆 pic.twitter.com/f52lsN1tp3



— Philadelphia 76ers (@sixers) November 3, 2019

Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, NBA'e ait olduğunu ne zaman anladığını ortaya çıkardı.Furkan, 2017'de NBA'e gittiğinden beri, rolünün her sezon kademeli olarak büyüdüğünü görmüştü. 2016 NBA Draftı'nda 26'ncı sıradan seçilen Furkan, 76ers ile ilk yılında yalnızca 14 maçta çıkmış ve o zamandan beri takımın kilit bir üyesi olmuştu.23 yaşındaki şutör guard, TalkBasket.net ile yaptığı bir soru cevap oturumunda, NBA'e ait olduğunu, geçtiğimiz sezon Portland Trail Blazers'a karşı maç kazandıran üçlüğü attığı an anladığını söyledi:Furkan'ın bahsettiği basket, şu şekilde gelişmişti: