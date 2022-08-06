Furkan Münir'den gümüş madalya!

Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Münir Doğru gümüş madalya elde etti.



FURKAN, İRANLI RAKİBİNE DİŞ GEÇİREMEDİ



Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da devam eden şampiyonanın beşinci gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.



Erkekler 73 kiloda Furkan Münir Doğru finalde karşılaştığı İranlı Reza Kalhor'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Organizasyon yarın sona erecek.





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