Furkan Münir'den gümüş madalya!

Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Münir Doğru gümüş madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Furkan Münir'den gümüş madalya!
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06 Ağustos 2022 21:56
Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Münir Doğru gümüş madalya elde etti.

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Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da devam eden şampiyonanın beşinci gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.

Erkekler 73 kiloda Furkan Münir Doğru finalde karşılaştığı İranlı Reza Kalhor'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Organizasyon yarın sona erecek.

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