Furkan Korkmaz'ın 17 sayısı Philadelphia 76ers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 17 sayı attığı karşılaşmada deplasmanda Milwaukee Bucks'a 119-98 yenildi.
NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi.
Milwaukee Bucks'a konuk olan Philadelphia 76ers; Furkan Korkmaz, Shake Milton ve Joel Embiid'in 17'şer sayı kaydettiği mücadelede rakibine 119-98 mağlup oldu.
Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı ve 17 ribauntla "double double" yapıp galibiyette başrol oynadı.
Milli oyuncu Ersan İlyasova ise karşılaşmada forma giymedi.
Sonuçlar:
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 86-115
Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 111-107
Chicago Bulls-Phoenix Suns: 104-112
Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 119-98
Utah Jazz-Houston Rockets: 110-120
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 124-105