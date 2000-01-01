Furkan Korkmaz'ın 17 sayısı Philadelphia 76ers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 17 sayı attığı karşılaşmada deplasmanda Milwaukee Bucks'a 119-98 yenildi.



NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi.



Milwaukee Bucks'a konuk olan Philadelphia 76ers; Furkan Korkmaz, Shake Milton ve Joel Embiid'in 17'şer sayı kaydettiği mücadelede rakibine 119-98 mağlup oldu.



Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı ve 17 ribauntla "double double" yapıp galibiyette başrol oynadı.



Milli oyuncu Ersan İlyasova ise karşılaşmada forma giymedi.



Sonuçlar:



Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 86-115



Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 111-107



Chicago Bulls-Phoenix Suns: 104-112



Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 119-98



Utah Jazz-Houston Rockets: 110-120



Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 124-105



