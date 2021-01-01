Furkan Korkmaz'dan 7 sayı, Antetokounmpo'dan kariyer rekoru

A merikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 129-105 kazandıkları Sacramento Kings maçında 7 sayı kaydetti.



Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers'ın sahasında kazandığı karşılaşmada 18 dakika sahada kalan Furkan, 7 sayı ve 2 asistlik performans sergiledi.



Müsabakaya hızlı başlayan 76ers ilk periyotu 42-21 önde kapattı ve maç boyunca koruduğu farkla sahadan galip ayrılmasını bildi. Philadelphia ekibinde Tobias Harris 29 sayı, 11 ribaunt ve Dwight Howard 10 sayı, 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.



Kings'te Buddy Hield'in 25 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.



- Antetokounmpo 15 asist ile kariyer rekoru kırdı



Doğu Konferansı'nda zirve takibini üçüncü sırada sürdüren Milwaukee Bucks'ın San Antonio Spurs'u 120-113 mağlup ettiği maçta Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 15 ribauntluk performansı ile "double-double" yaptı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.



Müsabakada aldığı 15 asist ile Antetokounmpo NBA kariyer rekorunu kırdı.



Spurs'te Lonnie Walker 31 sayı üretti.



- Lakers evinde kaybetti



Son şampiyon Los Angeles Lakers, sahasında Atlanta Hawks'a 99-94'lük skorla yenildi.



11 dakika süre alan LeBron James maçı 10 sayı ile tamamladı.



John Collins 27 sayı, 16 ribaunt ile Hawks'ın galibiyetine önemli katkıda bulundu.



- Sonuçlar



Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 94-99



Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 129-105



Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 111-103



Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 120-113



Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 125-98



