Furkan Korkmaz yıldızlaştı, Philadelphia kazandı

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken, Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Orlando Magic'i 133-103 mağlup ettiği karşılaşmada Furkan Korkmaz'ın gösterdiği performans öne çıktı.



Amway Center'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Philadelphia 133-103 kazanırken; milli basketbolcu Furkan Korkmaz 17 sayı 4 asist 2 ribaunt ile yıldızlaştı. Philadelphia'da Shake Milton da 29 sayı 7 asist 5 ribaunt ile yıldızlaşırken, Orlando'da Paolo Banchero'nun 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



Cedi Osman'ın performansı



NBA'de bir diğer milli oyuncu Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın Detroit Pistons'ı 102-94 mağlup ettiği karşılaşmada 10 sayı 3 ribaunt ile oynadı.



Zubac'tan dev performans



Los Angeles Clippers'ın Indiana Pacers'ı 114-100 mağlup ettiği karşılaşmaya Ivica Zubac damga vurdu. Hırvat pivot, karşılaşmada 31 sayı 29 ribaunt ile oynayarak galibiyetin başrolü oldu.



İşte NBA'de alınan diğer sonuçlar;



Atlanta Hawks 98-106 Miami Heat

Boston Celtics 130-121 Washington Wizards

New York Knicks 123-127 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 124-115 Dallas Mavericks





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