Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Furkan Korkmaz: 'Önemli olan karakterli duruştu'

Furkan Korkmaz: "Önemli olan karakterli duruştu"

A Milli Basketbol Takımı'nda Furkan Korkmaz, Belçika maçından sonra konuştu.

A Milli Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden Furkan Korkmaz, Belçika karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

25 yaşındaki yıldız basketbolcu, "Bence hazırlık döneminden beri en net, en kararlı duruşumuzu gösterdiğimiz bir maçtı. Resmi bir maç olması ayrı bir motivasyon ama bence takım olarak maçın başından itibaren, fark artar azalır ama önemli olan karakterli duruştu. O yüzden bütün takımı ve bizi destekleyenlere teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye4301334306287
2Belçika4202295303-86
3İspanya4301297247505
4Karadağ420224824355
5Gürcistan3102228252-244
6Bulgaristan3003255306-513
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