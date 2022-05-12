Furkan Korkmaz: 'Önemli olan karakterli duruştu'

A Milli Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden Furkan Korkmaz, Belçika karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.



25 yaşındaki yıldız basketbolcu, "Bence hazırlık döneminden beri en net, en kararlı duruşumuzu gösterdiğimiz bir maçtı. Resmi bir maç olması ayrı bir motivasyon ama bence takım olarak maçın başından itibaren, fark artar azalır ama önemli olan karakterli duruştu. O yüzden bütün takımı ve bizi destekleyenlere teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.



