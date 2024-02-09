Furkan Korkmaz'ın serbest kaldı

NBA'de Philadelphia Sixers forması giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz serbest kaldı.



ESPN'in haberine göre; Philadelphia Sixers, milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ı Indiana Pacers'a takasladı.



Yapılan anlaşmaya göre Indiana Pacers; Marcus Morris, Furkan Korkmaz ve 3 adet 2. tur draft hakkı alırken, Philadelphia Sixers; Buddy Hield'ı kadrosuna kattı.



Indiana Pacers ise takasın ardından Furkan Korkmaz'ı serbest bıraktı.



26 yaşındaki Furkan Korkmaz, 2017 yılından bu yana Sixers forması giyiyordu.



