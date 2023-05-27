Furkan Kızılay, annesini yarış arabasına bindirdi olanlar oldu: Korkudan kendinden geçti

Bir dönemin popüler oyuncusu Furkan Kızılay, annesini son model yarış arabasına bindirdiği anları paylaştı. Annesinin korkudan kendinden geçtiği o anlar güldürdü.

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Furkan Kızılay, annesini yarış arabasına bindirdi olanlar oldu: Korkudan kendinden geçti
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27 Mayıs 2023 10:53
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 11:00
Çocuklar Duymasın dizisinin Havucu Furkan Kızılay, annesini son model bir yarış arabasına bindirdi. Hız korkusu olan anne, korkarken o anlarda, "Ay sütte çok vermedim ama haram zıkkım olsun. İmdat, kurtar beni! Böyle zenginliğin içine" diyerek araçtan indi.

İşte güldüren o anlar...

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