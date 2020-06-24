Furkan Dede kimdir? Kaç yaşında, hangi takımlı?

Furkan Dede kimdir diyerek aramaların yapıldığı görülmektedir. TV8'de Survivor Ekstra programında sunuculuk yapan ve Oynat Bakalım programında sunuculuk yapan Furkan Dede kimdir sorusu hayranları tarafından merak edilmekte. Kendisi hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Furkan Dede kaç yaşında, hangi takımlı gibi bilgiler ortaya çıkmıştır. Furkan Dede kimdir, Furkan Dede kaç yaşında, Furkan Dede Survivor Ekstra, Furkan Dede nereli sorularına ilişkin yanıtlar haberimizde...

24 Haziran 2020 03:55
Furkan Dede kimdir? Kaç yaşında, hangi takımlı?
Furkan Dede kimdir sorusu son günlerde Survivor ekstra sunucularından biri olması sebebiyle gündemden düşmüyor. Survivor yarışmasından önce var mısın yok musun yarışmasıyla adını duyuran Furkan Dede kimdir ile ilgili merak edilenler bulunuyor. Furkan Dede konusunda yapılan yorumlar sunucusu olduğu Oynat Bakalım programı dışında var mısın yok musun dışında survivor ve Sinek 2'li programlarıyla devam ediyor.
Survivor ekstra Furkan Dede kimdir, Furkan Dede evli mi, Furkan Dede kaç yaşında, Furkan Dede nereli bilgilerini içeren konuları haberimizden okuyabilirsiniz...

FURKAN DEDE KİMDİR? FURKAN DEDE KAÇ YAŞINDA

Furkan Dede 1986 yılında doğmuştur ve 34 yaşındadır. Survivor ekstra Furkan Dede Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programında yaptığı yorumlarla adını duyurmuş ve programdan toplam 100.000 Türk Lirası ödül kazanmıştır.

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Yarışmadan kazandığı ödül ile ticarete atıldığı bilinen Furkan Dede'nin başarılı olamaması habereri gündeme gelmişti.

2010 yılında Var Mısın Yok Musun? programında üne kavuşan Furkan Dede kimdir, daha sonra Acun Medya'da çalışmaya başlamış ve 2013'te Oynat Bakalım isimli komik video programının sunuculuğunu yapmıştır. Bu program sayesinde ünü zirve yapan Furkan Dede TV8 ve TV8,5 kanallarında çeşitli programlarda sunuculuk yapmıştır.

Furkan Dede şimdilerde Survivor 2020 programında yorumlar yapılan Survivor Ekstra isimli programda sunuculuk görevini üstlenmektedir.

FURKAN DEDE HANGİ TAKIMLI?

Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede'nin Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinmektedir. Bir çok kez Fenerbahçe taraftarı olduğunu dile getirmiştir. Ayrıca Kadıköy'de Fenerbahçe maçlarını sık sık izlemeye gittiğini de açıklamıştır.

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