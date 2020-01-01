Fultz: "NBA'in sunduğu avantajların keyfini çıkarabiliriz"

Orlando Magic oyuncusu Markelle Fultz, NBA oyuncularının sosyal adalet mücadelesinde inşa ettikleri momentumun lig önümüzdeki ay yeniden başlayacağından emin olduğunu söyledi.



22 yaşındaki oyuncu, şu şekilde konuştu:



"Güvende olduğumuz sürece, bu hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Basketbol birçok insanın hayatının büyük bir parçası. Sadece bizim değil, ailelerimiz ve izleyen insanlar için. Yani NBA'in dönüş yolunun iki çeşidi olduğunu düşünüyorum. Ancak, sadece kendimiz için değil, bu dünyadaki doğru olan şeyler için ayağa kalkmak adına her şeyi yaptığımız sürece, bunun avantajlarının keyfini çıkarabileceğimizi de düşünüyorum."



Fultz, ligde oyuncuların tutkuyla hissettikleri konular hakkında konuşmaya devam etmeleri için çok fazla destek olduğuna inanıyor. Genç oyuncu, oyuncuların NBA'in sunduğu çeşitli platformlarda mesajlarını iletmek için ihtiyaç duyacakları birlikten söz etti.



"BİR VİDEO HAZIRLAMIŞTIK"



Fultz ve takım arkadaşlarının ilerlemesinin bir yolu da, çeşitli sosyal konular hakkında bir video hazırlamaktı:



"Örneğin, hepimiz bir araya geldik ve bir video yapmak istediğimizi söyledik. Hepimizin farklı şeyler söylediği yerler olan bir video. Dünyada neler olup bittiğini ve neyin doğru ve yanlış olduğunu düşündüğümüz şeyler hakkında konuştuğumuz bir video. Dünyamızı değiştirmemize yardımcı olabileceğimiz en iyi yolun ne olduğunu bulmaya çalışmak için, kaynaklarımızı kullanacağımızı hissediyorum."



"Başka bir yaptığımız şey de, bir görüşmeye katılarak, insanların oy kullanma hakkını öğrenmelerine yardım etme şansımız oldu. Oy verme ve oy vermek adına kayıt olma için yardımcı olduk, böylece oy vererek büyük bir değişiklik yapma şansları olacak. Bunun ilk adım olduğunu düşünüyorum."



