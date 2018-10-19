Fultz, NBA kariyerinin ilk üçlüğü için: "Rahatladım"

Philadelphia 76ers'ın genç oyuncusu Markelle Fultz, uzun süre şutundaki bozukluğa dair konuşulanlardan sonra, geçtiğimiz gece NBA kariyerinin ilk üçlük isabetini buldu.
Topun filelerden geçtiğini görmenin kendisi için bir rahatlama hissi oluşturup oluşturmadığı hakkında soru sorulduğunda, Fultz şu yanıtı verdi: "Yani, biraz. Bu yaz çok çalıştım. Üçlük çalıştım, orta mesafe çalıştım. Oyunum üzerine de çalıştığım için şutu atarken rahattım. İnandım ve gireceğini düşündüm, girdi de. Yani iyi hissettim."
Fultz, geceyi 12 sayı, 5 ribaund ve 4 asist istatistikleriyle tamamlamıştı.
İşte Fultz'un ilk üçlük isabeti: