Full izle Baht Oyunu Kanal D HD kesintisiz izle, Baht Oyunu full izle 16. bölüm canlı

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Baht Oyunu 16. bölümü 5 Ekim Salı günü Kanal D'de yayınlanıyor ve hayranları yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyor. Yeni bölüm Baht Oyunu oyunculukları ve sevimli karakterleriyle aşk hikayesini gözler önüne seriyor.Yeni bölüm Baht Oyunu izlemek için bugün akşam saat 20:00'de Kanal D'yi izleyebilirsiniz veya sonrasında dizinin kendi internet sitesinden tekrarını izlenebilir.Romantik bir anda kapıda beliren davetsiz misafir karşısında Ada ne yapacağını şaşırır. Bora, Celal'in ziyaretinin sebebini sorgularken, Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır.İlişkilerini gizli saklı yaşamak istemeyen Bora, Ada'nın ailesiyle konuşmaya kalkar. Nergis bu ilişkinin önüne geçmek için elinden geleni yaparken, Rüzgar ve Tuğçe'nin Ada ve Bora'yı ayırma planları devreye girer.Bora, Ada'nın ayrılık nedenine ikna olmaz ve işin aslını öğrenmeye çalışır. Ada gerçeği söyleyemediği için ailesindeki kadınların kötü bahtını öne sürer. Böylece Bora'yı kendinden uzak tutacağını düşünür ama Bora ne bu baht oyununa inanır ne de Ada'dan vazgeçer.Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisi her Salı günü ekranlara geliyor. Her Salı olduğu gibi bu Salı günü de yanı 5 Ekim 2021'de Baht Oyunu yeni bölümü olan 16. bölüm ile ekranlarda olacak.