Fulham'dan Chelsea'ye büyük transfer çalımı!

Premier Lig'in yeni takımı Fulham, Chelsea ile girdiği Jean Michel Seri yarışını kazandı ve transferi açıkladı.Yine Fulham'dan Maxime Le Marchand'ı da transfer eden Fulham'ın, bu transfer için 40 milyon Euro bonservis ödediği belirtildi. Chelsea ve Dortmund'un da transfer etmek istediği 26 yaşındaki defansif orta sah aiçin elini çabuk tutan Fulham, transferi takım sahibi Tony Khan'ın twitter sayfasından duyurdu.Tony Khan, "Seri, uzun süredir transfer listemizin en üst sıralarında yer alıyordu. Bugün Fulham için büyük gün. Jean-Michael Seri kadromuza katıldı." dedi.Africa Sports, ASEC Mimosas, Porto, Paços Ferreira gibi kulüplerin formasını giyen Seri, 2015 yazında 1 milyon Euro transfer bedeliyle Nice'ye transfer olmuştu. Seri, geçen sezon forma giydiği 43 maçta 2 gol atıp 10 asist yaptı.