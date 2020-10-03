Fulham, Seri için inadından vazgeçti

Seri adım adım Galatasaray'a geliyor. 10 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonundan vazgeçen Fulham, yıldız isim için kapıyı açtı. Sarı-kırmızılı takım, 1 milyon euro'luk yeni teklife hazırlanıyor.

Haber; Sabah
Fulham, Seri için inadından vazgeçti
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03 Ekim 2020 10:32
Avrupa'ya veda eden G.Saray lige dönerken, sarı-kırmızılılar Jean Michael Seri için son bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Fulham'ın lig kupasında Brentford'a 3-0 yenildiği maçta 90 dakika sahada kalan Seri, bu sezon ilk kez şans bulmasına rağmen kararını değiştirmedi.

Galatasaray'da oynamak isteyen Fildişili orta saha oyuncusu, iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

TEKLİF ARTACAK

Seri için ağustos ayında masaya oturan taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Sarı-kırmızılılar kiralama ücreti ödemeden bu transferi bitirmeye çalışmış, Fulham cephesi ise 10 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunda ısrarcı olmuştu.

Transfer döneminin sonuna gelindiğinde iki kulüp de şartlarında değişikliğe gitti. Zorunlu satın alma opsiyonunu kaldıran İngilizler, 1 milyon euro'nun üzerinde kiralama bedeliyle Seri'yi Galatasaray'a göndermeye hazır. Jimmy Durmaz'ı Karagümrük'e gönderdikten sonra transfer bütçesinde yaklaşık 1 milyon 250 bin eurosu olan sarı-kırmızılılar, yeni hamlesini yapacak

TERİM'İN REGİSTASI

Seri kısa bir süre önce menajerler aracılığıyla Marsilya'ya da önerilmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Seri gibi regista orta saha oyuncumuz yok" diyerek, orta sahanın savunmaya yönelik bölgesinde oyun kurucu olarak görev yapacak futbolcu istediğinin mesajını vermişti.



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