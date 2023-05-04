Fulham olmuyor, favori Galatasaray

Galatasaray, sezon başında Mauro Icardi'yi Paris Saint-Germain'den kiraladığında herkesin aklında soru işareti vardı. Tüm Avrupa medyası, Arjantinli golcünün kariyerinin düşüşe geçtiğini ve G.Saray'da da istenilen performansı gösteremeyeceği kanısındaydı. Ancak Tangocu, öyle bir performans ortaya koydu ki hem Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi hem de Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yeniden dikkatini çekti. Icardi'nin yükselen grafiğinin ardından İtalyan devleri; Milan, Roma ve Juventus, yıldız ismi transfer listesine ekledi. Icardi'nin son talibi ise İngiliz ekibi Fulham oldu



BASKININ ARDINDAN GERİ ADIM



Premier Lig temsilcisinin Icardi için PSG ile yaptığı görüşmelerin haberi, İngiliz basınına düştü ve Fulham, Fransızlara 12+3 milyon euroluk teklifte bulundu. Ancak bu teklif sonrasında Ada ekibinin taraftarları ayağa kalktı. Taraftarlar, çıkan haberler sonrasında kulübü mesaj yağmuruna tutarak, Icardi'nin alınmamasını istedi. Sebep olarak ise Arjantinli süper starın özel yaşamıyla, yüksek maaşı gösterildi. İngiliz basını, Fulham'ın, taraftar baskısının ardından transferden çekileceğini vurgularken, bu durum ise Galatasaray'a yaradı. Fransız basını, Icardi transferinde Sarı-Kırmızılılar'ı favori gösterdi.



EN ÇOK KATKI YAPAN İSİM



Taraftarların gönlüne taht kuran golcü oyuncu için Fransız ekibiyle görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim, Icardi'nin tapusunu almak için yoğun çaba sarf ediyor. Icardi de geçtiğimiz günlerde Arjantin basınına yaptığı açıklamada; Türkiye'de çok sevildiğini ve Galatasaray'da kalmak istediğini söylemişti. Galatasaray, PSG ile anlaştığı takdirde Icardi de Fransız ekibinden aldığı maaştan daha düşük bir rakamı kabul edecek. Bu sezon 19 maçta Galatasaray formasıyla sahaya çıkan Arjantinli yıldız, 14 gol, 7 asistlik performansıyla Sarı-Kırmızılılar'ın en çok skor katkısı veren ismi konumunda...



