  •  
    Bir FLAŞ transfer de Ankaragücü'nden geldi!
  •  
    Barça'dan Süper Lig'e bir TRANSFER daha!..
  •  
    Galatasaray'da stoper için 11 aday belirlendi
  •  
    İşte Avrupa'da BİTMESİ beklenen 29 transfer!..
  •  
    Cocu, bir ismin biletini kesti! Diğeri de yolda!

Fulham, Mitrovic'i resmen duyurdu!

Son olarak Beşiktaş'tan Fabri'yi kadrosuna katan Fulham, golcüsünü Newcastle'da buldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fulham, Mitrovic'i resmen duyurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2018 19:59
Gelecek sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek olan Fulham, iddialı kadro kurmaya devam ediyor. İngiliz ekibi, son olarak Aleksandar Mitrovic ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. 

Fulham'dan yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki golcü futbolcu için Newcastle'a 25 milyon euro ödeyecek.

Aleksandar Mitrovic, geçtiğimiz sezon Fulham'da kiralık olarak forma giymiş, ve 27 karşılaşmada 14 gol 1 asistlik performans göstermişti.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için