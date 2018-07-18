Fulham Fenerbahçe maçı CANLI İZLE hangi kanalda? Fenerbahçe maçını veren kanallar

FULHAM-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Hazırlık maçında oynanacak Fulham-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.



18 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak maç Smartspor'dan canlı yayınlanmayacak.



Fulham-Fenerbahçe maçı 18 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren başlayacak.

İspanyol futbolcusu, Bavyera ekibinden ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.Alman basınından BILD'de yer alan habere göre; Thiago Alcantara, Barcelona'ya dönmeyi hedefliyor ancak Real Madrid'in yeni teknik direktörü Lopetegui, oyuncuyu ısrarla takımında görmek istiyor.Haberde; Bayern Münih'in Alcantara transferinden en az 70 milyon euro kazanmayı düşündüğü kaydedildi.Barcelona altyapısından yetişen 27 yaşındaki Thiago Alcantara, 2013 yazında Guardiola tarafından 25 milyon euro bonservisle Bayern Münih'e transfer edilmişti.Thiago, geçen sezon forma giydiği 32 resmi maçta 7 gol atıp 4 asist yaptı.Real Madrid, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois için Chelsea ile söz kesti.Fransız basını,vebonservis konusunda uzlaştığını yazdı ve,haberini paylaştı.Belçika basını ise 26 yaşındaki eldiven için Real ve Chelsea'nin anlaştığını ancak transferin mavi-beyazlıların yeni bir kaleciyi kadrosuna dahil etmesi halinde gerçekleşebileceğini yazdı ve,diyerek transferin detaylarını aktardı.UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanşında 3 maç yapıldı.Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda 1. ön eleme turu rövanş maçları, oynanan 3 karşılaşmayla başladı.Türk hakemin yönettiği maçta Makedon temsilcisiekibiyenildiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği İskoçya'nın Rangers takımıyla 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Rangers, adını üst tura yazdırdı.Macaristan'ın Honved ve Lihtenştayn'ın Vaduz ekipleri de tur atlayan diğer takımlar oldu.Alınan sonuçlar şöyle:(Makedonya) - Rangers (İskoçya): 0-0 (0-2)(Macaristan) - Rabotnicki (Makedonya) : 4-0 (1-2)(Bulgaristan) - Vaduz (Lihtenştayn): 3-2 (0-1)Turnuvanın 1. ön eleme turu rövanşında yarın bir, 19 Temmuz Perşembe günü ise 43 maç yapılacak.UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşında 10 maç yapıldı.Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda 1. ön eleme turunda Türk Hakem Alper Ulusoy'un yönettiği maçta, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi golsüz beraberlikle biten karşılaşmanın rövanşında ağırladığı Letonya ekibi Spartaks Jurmala'yı 2-0 yenerek üst tura çıktı.Kukesi, Hapoel Beer-Sheva, Ludogorets, Suduva, Videoton, HJK, Shkendija, Legia Varşova ve Malmö de tur atlayan diğer takımlar oldu.Kızılyıldız (Sırbistan) - Spartaks Jurmala (Letonya): 2-0 (0-0)Valletta (Malta) - Kukesi (Arnavutluk): 1-1 (0-0)Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Flora (Estonya): 3-1 (4-1)Crusaders (Kuzey İrlanda) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-2 (0-7)APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Suduva (Litvanya): 1-0 (1-3)Videoton (Macaristan) - Dudelange (Lüksemburg): 2-1 (1-1)HJK (Finlandiya) - Vikingur (Faroe Adaları): 3-1 (2-1)The New Saints (Galler) - Shkendija (Makedonya): 4-0 (0-5)Legia Varşova (Polonya) - Cork City (İrlanda): 3-0 (1-0)Malmö (İsveç) - Drita (Kosova): 2-0 (3-0)Organizasyonun 1. ön eleme turu rövanş maçları, yarın oynanacak 6 karşılaşmayla sona erecek.Avrupa U19 Şampiyonası B grubunda U19 Milli Takımımız, İngiltere U19 Milli Takımı ile yaptığı karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.Karşılaşmaya hızlı başayan ay yıldızlı millilerimiz, 2. dakikada Güven Yalçın'ın golü ile 1-0'lık üstünlüğü sağladı.İngilizlerin cevabı 22. dakikada geldi ve Japhet Tanganga'nın attığı golle skor 1-1 oldu.45. dakikada Ben Brereton ve 54. dakikada Elliot Embleton'un ağları sarmasıyla İngilizler durumu 3-1'e getirdi.U19 Milli Takımımız, 57. dakikada Metehan Güçllü'nün bulduğu golle durumu 3-2'ye getirdi ve bu skor maçın sonucunu belirledi.Öte yandan 90. dakikada Metehan Güçlü kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve Millilerimiz karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.