Fulham, Fabri'den vazgeçmiyor! Yeni teklif kapıda

Beşiktaş, İspanyol file bekçisini 2016 yılında Deportivo'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.

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İngiliz kulüplerindenvazgeçmiyor... Önceki gün yöneticilerden Umut Güner ile bir araya gelen Fulhamlı yetkililer Siyah- Beyazlı yönetime 3 milyon Euro'luk bir teklif sunmuş ancak ret cevabı almışlardı.Fulham'ın Beşiktaş'a İspanyol kaleci için yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.Beşiktaş Yönetimi'nin çok cazip bir teklif olmadığı sürece Fabri'yi gözden çıkarmayı düşünmediği öne sürüldü.