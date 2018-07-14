Fulham, Fabri'den vazgeçmiyor! Yeni teklif kapıda

İngiliz kulüplerinden Fulham Fabri'den vazgeçmiyor... Önceki gün yöneticilerden Umut Güner ile bir araya gelen Fulhamlı yetkililer Siyah- Beyazlı yönetime 3 milyon Euro'luk bir teklif sunmuş ancak ret cevabı almışlardı.
TEKLİFİN CAZİP OLMASI ŞART
Fulham'ın Beşiktaş'a İspanyol kaleci için yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.
Beşiktaş Yönetimi'nin çok cazip bir teklif olmadığı sürece Fabri'yi gözden çıkarmayı düşünmediği öne sürüldü.
Beşiktaş, İspanyol file bekçisini 2016 yılında Deportivo'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.
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TEKLİFİN CAZİP OLMASI ŞART
Fulham'ın Beşiktaş'a İspanyol kaleci için yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.
Beşiktaş Yönetimi'nin çok cazip bir teklif olmadığı sürece Fabri'yi gözden çıkarmayı düşünmediği öne sürüldü.
Beşiktaş, İspanyol file bekçisini 2016 yılında Deportivo'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın