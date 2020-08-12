Fulham, Babel'i gözüne kestirdi

Galatasaray'ın yeni sezon kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Fulham kancayı attı.



İngiltere Premier Lig'e 1 yıllık aradan sonra geri dönen Fulham'ın yeni sezonda Babel'i çok istediği ve bu nedenle Galatasaray'a resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.



Babel'in menajeriyle de bir görüşme gerçekleştiren Fulham'ın bu oyuncuyu bonservis bedeliyle almayı planladığı ortaya çıktı. Babel'in de İngiltere'de oynamayı çok istediği bu nedenle teklife sıcak bakacağı gelen bilgiler arasında.



