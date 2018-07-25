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Fulham, Andre Schürrle'yi açıkladı!

Fulham, Borussia Dortmund'dan Andre Schürrle'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fulham, Andre Schürrle'yi açıkladı!
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25 Temmuz 2018 23:35
Premier Lig ekiplerinden Fulham, Fabri transferinin ardından bir ismi daha kadrosuna kattı.

Fulham, bir süredir üzerinde çalıştığı Andre Schürrle'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Alman futbolcunun, Fulham'da 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Schürrle, "Burada olduğum için çok mutluyum. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana ilk ilgi gösteren kulüptü. Buraya gelmemde etkili oldu" açıklamasını yaptı.

Wolfsburg'tan 2016 yılında 30 milyon euroya Borussia Dortmund'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 207 maçta 41 gol attı ve 38 asist yaptı.

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