İngiltere Premier Lig'de 24. hafta maçında Fulham ile Brighton Hove Albion karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 3. dakikasında Glen Murray ile öne geçen Brighton, 17. dakikada yine Murray ile golü buldu ve farkı'ye 2 çıkardı.
Devreye 2-0 geriye giren Fulham, 47. dakikada Chambers ile skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın 58. dakikasında Aleksandar Mitrovic skoru eşitleyen golü kaydetti.
Dakikalar 74'ü gösterdiğinde saheneye tekrar Aleksandar Mitrovic çıktı ve Fulham'ı öne geçirdi.
Son sözü 79. dakikada Vietto söyledi ve Fulham, Brighton Hove Albion'u 4-2 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Fulham puanını 17'ye yükseltti. Brighton ise 26 puanda kaldı.
Takımının son golünde asisti yapan Ryan Babel, Fulham formasıyla 90 dakika sahada kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Mücadelenin 3. dakikasında Glen Murray ile öne geçen Brighton, 17. dakikada yine Murray ile golü buldu ve farkı'ye 2 çıkardı.
Devreye 2-0 geriye giren Fulham, 47. dakikada Chambers ile skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın 58. dakikasında Aleksandar Mitrovic skoru eşitleyen golü kaydetti.
Dakikalar 74'ü gösterdiğinde saheneye tekrar Aleksandar Mitrovic çıktı ve Fulham'ı öne geçirdi.
Son sözü 79. dakikada Vietto söyledi ve Fulham, Brighton Hove Albion'u 4-2 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Fulham puanını 17'ye yükseltti. Brighton ise 26 puanda kaldı.
Takımının son golünde asisti yapan Ryan Babel, Fulham formasıyla 90 dakika sahada kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın