İngiltere Premier Lig'de 24. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 3. dakikasında Glen Murray ile öne geçen Brighton, 17. dakikada yine Murray ile golü buldu ve farkı'ye 2 çıkardı.Devreye 2-0 geriye giren Fulham, 47. dakikada Chambers ile skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın 58. dakikasında Aleksandar Mitrovic skoru eşitleyen golü kaydetti.Dakikalar 74'ü gösterdiğinde saheneye tekrar Aleksandar Mitrovic çıktı ve Fulham'ı öne geçirdi.Son sözü 79. dakikada Vietto söyledi ve Fulham, Brighton Hove Albion'u 4-2 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Fulham puanını 17'ye yükseltti. Brighton ise 26 puanda kaldı.Takımının son golünde asisti yapan Ryan Babel, Fulham formasıyla 90 dakika sahada kaldı.