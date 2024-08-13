Fulham 35 verdi, Palace 40 istedi

Fulham, Crystal Palace'ta forma giyen stoper Joachim Andersen için 35 milyon euro'luk yeni bir teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fulham 35 verdi, Palace 40 istedi
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13 Ağustos 2024 19:01
Fulham, Crystal Palace'ta forma giyen stoper Joachim Andersen için 35 milyon euro'luk yeni bir teklifte bulundu.

David Ornstein'ın haberine göre; 28 yaşındaki oyuncu için yaptığı 25 milyon euro'luk açılış teklifinde artışa giden Fulham 27.5 artı 7.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Haberde, Palace'ın 45 milyon euro'luk bir beklentisi olduğu kaydedilirken, transferde orta yolun bulunmasına çok az bir pazarlık süreci kaldığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Crystal Palace ile 40 resmi maça çıkan Danimarkalı stoper, bu maçlarda 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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