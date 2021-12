Fukushima United'ın 10 numarası: Ömer Berke Tokaç

Fukushima United futbol takımının Türk asıllı 10 numarası Ömer Berke Tokaç, Japonya'da futbol oynamanın kendisini mesleki açıdan geliştirme şansı verdiğini söyledi.



Bolu Mengen asıllı 21 yaşındaki futbolcu Tokaç, ülkenin kuzeydoğu bölgesi Japonya 3. Ligi (J3) futbol takımlarından Fukushima United'da top koşturuyor. J3 liginin 29. haftasında Yokohama deplasmanında karşılaştıkları YSCC'yi 2-0 mağlup ettikleri maç sonrasında Tokaç, AA muhabirine futbol serüvenini anlattı.



"Almanya'da büyüyen birisi için Japonya ilk başta ters geliyor"



Doğduğu Almanya'da 7 yaşında imza attığı Bayer Leverkusen formasını 12 yıl terlettiğini kaydeden Tokaç, sıkı bir altyapı eğitim süreci yaşadığını söyledi.



Tokaç, Japonya'dan bir menajerin kendisini beğenmesinin akabinde bu ülkeden transfer teklifi aldığını ve son kararı eski futbolcu olan babasıyla verdiklerini belirtti. Karar aşamasında "sözleşmenin tatmin etmesi" ve "antrenörün arzusunun" etkili olduğunu kaydeden Tokaç, bu sayede Japonya'da futbol oynama kararını verdiğini dile getirdi.



Tokaç, uzak bir coğrafya olan Japonya'ya yönelik belirsiz duygulara rağmen geleceğine ilişkin verdiği kararda dinlediklerinin ve gördüklerinin kendisini ikna ettiğini söyledi. Avrupa'da yetişen biri için Japonya'nın "zorluğuna" değinen Tokaç, "Hele ki Almanya'da büyüyen biri için Japonya ilk başta ters geliyor." yorumunu yaptı.



"Taktik, vücut Almanya; hız, sistem Japonya"



Futbolun, Japonya'da diğer sporlara nazaran düşük popülerliğini kabul eden Tokaç, en ünlü sporun beyzbol olmasına ilk geldiğinde şaşırdığını ancak son yıllarda futbolu takip eden gençlerin sayısının arttığını gözlemlediğini belirtti.



Geldiği Almanya ile Japonya futbolunu kıyaslayan Tokaç, "Almanya'da altyapıdaki tesisler yüksek seviyede. Taktik, vücut bakımından Almanya daha güçlü." değerlendirmesinde bulundu.



Japon futbolunda "hız ve sisteme" dikkati çeken Tokaç, "sistematik futbol" dolayısıyla ilk birkaç ay zorluk çektiğini belirterek, "Şu an ayak uydurduğumu düşünüyorum." dedi.



Tokaç, "Burada kendimi geliştirebileceğim şansı göreceğime ikna oldum. Mesleki olarak futbolu burada oynamak güzel. Geleceğim için elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.



"Japonlar, Türkiye'yi biliyorlar"



İlk imza attığı J1 kulüplerinden Shonan Bellmare dönemine değinen Tokaç, teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından "bazı zorluklar" yaşandığını belirtti.



Shonan Bellmare döneminde dünya yıldızlarının oynadığı takımlarla karşılaştıklarını belirten Tokaç, "Iniesta, David Villa'nın takımlarıyla oynamıştık." dedi.



Bu sezon başında ağır bir sakatlık geçirdiğini ve 10 maç kaçırdığını belirten Tokaç, "Sonra kondisyonumu kazandım, maçlara çıkabildim, gol atabildim." ifadesini kullandı.



Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele önlemlerine dikkat edildiğini belirten Tokaç, Avrupa'dakine kıyasla, Japonya'da salgının yoğun etkisinin yaşanmadığını söyledi.



Tokaç, önce "Alman futbolcu" olarak tanındığını, bir karşılaşmada rakip oyuncunun kendisini görünce eski milli futbolcu Alpay Özalan'da söz açtığını belirtti. Japonya liglerinde uzun süre oynamamalarının, Türk futbolcuların tanınırlığını düşürdüğünü belirten Tokaç, Türklerin enerji ve motivasyonlarıyla tanındığını kaydetti. Tokaç, "Japonlar, Türkiye'yi biliyorlar. Türklerin enerjik ve motivasyonlarının yüksek olduğu Japonya'da biliniyor, beni de o şekilde görüyorlar." diye konuştu.



"Almanya'ya döndüğümde artık her şey bedava gibi geliyor"



Japonca öğrenimine ilişkin Tokaç, geldiğinde birkaç ay ders aldığını ancak futbolda bulunduğun ülkenin dilini öğrenme zorunluluğu olmadığını söyledi.



Takımdaki tercümanların yabancı futbolculara yardımcı olduğunu belirten Tokaç, takımdaki arkadaşlarıyla konuşarak Japoncasını geliştirdiğini belirtti.



Hayat pahalılığına dikkati çeken Tokaç, "Japonya'ya ilk geldiğimde insanın gözü açılıyor. Yemek örneğin oldukça pahalı, meyve de öyle." ifadelerini kullandı.



Japonya'yı sezon aralarında döndüğü Almanya ile kıyaslayan Tokaç, "Almanya'ya döndüğümde artık her şey bedava gibi geliyor." diye konuştu.



"Birkaçı transferi sordu"



Sezon sonu sözleşmesinin biteceğini kaydeden 10 numara, menajerinin Japonya ligindeki takımlarla görüştüğünü söyleyerek "Futbolda belirli bir zaman söylemek zor, teklif gelebilir." dedi.



Tokaç, "Performansımla kendimi tanıttığımı düşünüyorum. Geleceğim için en az bir-iki sene daha burada kendimi geliştirmek istiyorum. Ondan sonrası futbolda hiç belli olmaz." şeklinde konuştu.



Japonya'ya gelmesi sonrası sosyal medyadan paylaşımlar yaptığını ve ülke futbolunun durumunu tanıttığını anlatan Tokaç, "Futbolcu arkadaşlarımdan birkaçı buraya transfer konusunu da sordu. Hem hayat hem futbol bakımından herkese tavsiye ederim. Japonya'da futbol açısından çok şey öğrendim." dedi.





