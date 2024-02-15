Fuat İrkin: 'Alacağımız galibiyet bizim mutlu edecek'

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile 19 Şubat Pazartesi günü sahasında karşılaşacak Tekirdağ Süleymanpaşa, maçı kazanarak galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.



Ligde 2 galibiyeti bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa, 16 Eylül 2023'te deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 36-24 yendikten sonra galibiyete hasret kaldı.



Söz konusu maçın ardından ligde üst üste 11 karşılaşmadan mağlup ayrılan Tekirdağ temsilcisi, uzun süredir yaşadığı şanssızlığı kırmak için İzmir Büyükşehir Belediyespor mücadelesine çıkacak.



Takımın koordinatörü Fuat İrkin, AA muhabirine, İzmir maçının kendileri için önemli olduğunu söyledi.



İzmir maçını kazanarak yükselişe geçmeyi düşündüklerini ifade eden İrkin, "İzmir köklü bir camia, o takıma karşı alacağımız galibiyet bizi çok mutlu edecektir. Tüm hentbol severleri, bütün Tekirdağlıları maça desteğe bekliyoruz. Güzel bir galibiyetle yükselişe geçmeyi düşünüyoruz. Yeni transferlerimizin takım uyumunda sorun yaşıyoruz. Antrenörümüzün değişmesi, yeni oyuncuların adaptasyonu ve fikstür dezavantajı maçlara olumsuz yansıdı. Güzel galibiyetler alarak devam etmek istiyoruz. " dedi.



