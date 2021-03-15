Fuat Çapa'dan Koita tepkisi

Süper Lig'de konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, sancılı bir süreçten geçtiklerini söyledi.



Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çapa, "Ligin artık boyu kısalıyor ve hedefe doğru yaklaşıyoruz. Her geçen gün rekabet çoğalıyor. 11-12. sıradaki takımlarla 17-18. sıradaki takımlar arasındaki puan farkı az. Bugün bizim adımıza da önemli bir karşılaşmaydı, galip gelseydik rakibimizin üstüne çıkacaktık. Bunun bilincinde sahaya çıktık." diye konuştu.



Konyaspor'un geçen haftalara göre değişik bir oyun tarzıyla oynayacağını bildiklerini belirten Çapa, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlk dakikadan itibaren karşımızda tamamen bir puana odaklanmış rakip vardı. Bu tarz rakiplere karşı da gol bulamadığınız sürece dirençleri artar. Buna rağmen özellikle ilk devre çok iyi işler yaptık ama son vuruşlarımız, son paslarımız ve son tercihlerimiz istediğimiz gibi olmadı. İlk devre için eksik olan şey sadece goldü. Onun dışında her şey mevcuttu. Hiç beklemediğimiz anda da geriye düştük. Beraberliğe üzüleceğimiz bir karşılaşmada neredeyse mağlup olacaktık. Ama takımın son haftalardaki geriye düştükten sonra gösterdiği reaksiyon gayet olumlu. Geçen hafta da geriye düştükten sonra gol atmıştık. Bunlar güzel şeyler bizim adımıza."



"Puan farkı aşağıyla da yukarıyla da çok yok. Biz yine de yukarıya bakacağız. Bunu elde edebilecek oyuncu kalitesine sahibiz. Şu anda sancılı bir süreçten geçiyoruz." diyen Çapa, Koita'nın uzun süre sonra forma giymesiyle ilgili sorulan soruya şu cevabı verdi:



"Koita ile ilgili soruyu bana sormayacaksınız. Neden olmadığını nasıl olmadığını hepiniz biliyorsunuz. O açıdan Koita ile ilgili ne siz soru sorun ne de ben cevaplayayım. Polemiğe gerek yok. Koita'nın olmama nedeni sportif değil biliyorsunuz."



