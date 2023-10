Fuat Çapa: 'Takım olarak gerideyiz'

Yılport Samsunspor Teknik Sorumlusu Fuat Çapa, iyi oynadıkları anlar olduğunu ama sonucu getirmediklerini söyledi.



Çapa, Çaykur Rizespor maçına kısa bir süre hazırlanma fırsatı bulduklarını, takımın henüz beklenen iskeleti oluşturamadığını kaydetti.



"FİZİKSEL OLARA İYİ DEĞİLİZ"



Maça iyi başladıklarına belirten Çapa, "Her şeye rağmen kompakt ve fiziksel olarak üst düzey değiliz. Bunun nedenleri var. Karşımızda sürekli aynı 11 ile oynayan bir rakip vardı. Bizde ise sezon başından bu yana bir arayış var. İlk onbirde 8-9 oyuncu oluşturamadık. Bunu oluşturmamız lazım. Bireysel olarak iyiyiz ama takım olma adına gerideyiz. Bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Rakip on kişi kaldıktan sonra ön tarafta daha iyi koordine olmaları gerektiğine işaret eden Çapa, şöyle devam etti:



"Rakip savunma yapıp kontra ile oyun oynamaya çalıştı. Biz ise daha diri olmalıydık. Oyunun yönünü değiştirerek iyi oynadığımız anlar oldu ama sonucu getiremedik. Rakip ceza sahası içerisine girmeyi başardık ama son vuruşları yapamadık. Yediğimiz gol pozisyonuna bakınca aynı pozisyonu biz de yakaladık ama değerlendiremedik."



Milli takım arasının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Çapa, "Bir an önce takım birlikteliği yakalamalıyız. İçinde bulunduğumuz duruma göre tribünlerimiz güzeldi. Sonuçlar düzeldikçe daha iyi olacak. Onları üzdüğümüz için biz de üzgünüz. Süper Lig heyecanını bir an önce yaşatmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.