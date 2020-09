Fuat Çapa: 'Seviyemiz denk değil'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, 0-0 berabere kaldıkları Sivas deplasmanının kolay olmadığını kaydetti.



Kırmızı-beyazlı ekibin geçen sezon ligin iyi takımlarından biri olduğunu belirten Çapa, "Kadrosunun çoğunluğu devam eden bir oyuncu grubuna sahip. Bizim ise tamamen yeni oluşan bir kadromuz var." dedi.



Karşılaşmanın ilk devresi iyi oynadıklarını dile getiren Çapa, "Birinci bölgeden iki ve üçüncü bölgeye geçişlerimiz iyiydi. Üçüncü bölgedeki kondisyonumuz sağlıklı değildi. Bu da gayet normal. Çünkü çok sayıda yeni oyuncumuzun olması nedeniyle saha içindeki koordinasyonumuzun eksik olduğu görüldü. İlk devre net pozisyona giren bizdik. Tercihlerimizi doğru yapsak belki daha fazla pozisyona girebilirdik. Son yarım saat Sivas'ın baskılı görünmesi normal. Bizdeki oyuncuların fiziksel olarak düşüş yaşaması, geç katılım ve geçen sezon az maç oynamalarından kaynaklandı." diye konuştu.



Orta sahada topu tutamadıklarını ifade eden Çapa, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Cuma günü Kayserispor maçımız var. İyi şekilde hazırlanıp, inşallah 3 puanı hanemize yazdırıp, 14 günlük süreçte de elimizdeki oyuncuları fiziksel olarak belirli bir seviyiye getirmek istiyoruz. Çünkü şu anda seviyemiz denk değil. Oyuncularımızın bazıları lig seviyesindeyken, bazıları çok geride. Öncelikle bunu homojen hale getirmemiz gerekiyor. Takımdan tam olarak verim alalım. Son yarım saatteki oyun karakteri, mücadele arzusu ve istek görülmeye değerdi. Bundan dolayı oyuncularımızı kutluyorum. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü belirli bir plan projeyle geldik. Her geçen gün üzerine koyan bir MKE Ankaragücü olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sivasspor'a da başarılar diliyorum."



Maçta sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Bolingi'nin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Çapa, "Bizim adımıza talihsiz bir sakatlıktı. Dirseğinin çıktığını duyduk. Şu an hastanede. İnşallah bir an önce aramıza döner." açıklamasında bulundu.



Çapa, transfer çalışmalarını 1-2 oyuncu alarak tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.