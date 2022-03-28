Fuat Çapa: 'Play-off içinde sezon sonunda olacağız'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.



Ligde her maçın atmosferinin ve hikayesinin farklı olduğunu belirten Çapa, "İlk altı içinde olmak istiyorsak play-off yarışındaki rakiplerimizi yenmemiz gerekiyor ya da puanlar almamız gerekiyor." dedi.



İlk 6'da ligi bitirmeleri için sadece Bandırmaspor, Eyüpspor ve İstanbulspor maçlarını kazanmalarının yetmeyeceğini vurgulayan Çapa, "Diğer kalan 6 karşılaşma da çok değerli. O yüzden kalan 9 maçta ne yapacağız ona bakmak lazım. Bandırmaspor'u yendiğimizde ilk 6'nın garantisi yok. Mağlup olduğumuzda play-off'a giremeyeceğiz diye bir durum da yok. Biz o play-off içinde nasip olursa sezon sonunda olacağız." diye konuştu.



Çapa, takımın ilk 6 içinde yer alması adına Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının kritik olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Kalan karşılaşmalarda hepimizin isteği ve camianın tek isteği var. Ümit ediyorum ki bu hedefi gerçekleştirmek için sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bandırmaspor sezonu çok istikrarlı bir şekilde geçiriyor. Bazı takımlar iyi oynamadan maç kazanabiliyor ama Bandırmaspor'un belirli bir istikrarı ve oyun anlayışı var. Hocaları da yıllarca beraber çalıştığım Mustafa Gürsel. Mustafa Gürsel'in başarılı olmasını tabii ki gönülden istiyorum ama 2 Nisan Cumartesi günü hariç. Çünkü birbirimize rakip olacağız. Bizim için ilk 6 içinde yer almak adına çok önemli bir karşılaşma olacak. İçeride oynuyoruz. Bunu avantaja çevirmek istiyoruz."



- Taraftarlara "destek" çağrısı



Taraftarları tribünde 12'inci adam olmaları için maça davet eden Çapa, şunları kaydetti:



"Sadece bizim değil taraftarımızın da bu yarışın içinde olması gerekiyor. Taraftar ve camia davamıza ne kadar inanırsa işimizi o kadar kolaylaştırmış oluruz. İç sahada maç oynamanın bizim için daha avantajlı olması gerekiyordu. Bugüne kadar o avantajı doğru şekilde sağlayamadık. Zaman zaman oyuncuların bazen de camianın kazandırdığı maçlar olur. Biz bugüne kadar camianın kazandırdığı maçları çok fazla yaşayamadık, o birliktelik olmadığı için. Bugüne kadar o birliktelik ne takımla tribün arasında ne de tribün ile takım arasında vardı. Erzurumspor maçı öncesi bu birliktelik sağlandı. Bundan sonraki süreçte bu birliktelik sözde mi eylemde mi bunu Bandırmaspor maçında göreceğiz. Bizim gibi büyük camialar iç sahada oynadığı zaman maçlara 1-0 önde başlaması gerekirken biz bunu açıkçası bugüne kadar çok fazla hissetmedik. Önemli olan o tek sesi sağlayabilmek. Eğer bunu başarırsak rakip de Samsun'a geldiğinde hangi camiaya ve kime karşı oynadığını çok net hisseder."





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