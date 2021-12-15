Fuat Çapa: "Oyun iyi, sonuç üzücü"

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Belpiliç Boluspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Oynanan oyundan gayet memnunum ama sonuç beni üzdü" dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fuat Çapa: 'Oyun iyi, sonuç üzücü'
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15 Aralık 2021 20:35
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Belpiliç Boluspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, değerlendirmelerde bulundu.

Çapa, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, taktiksel olarak bekledikleri gibi bir maç olduğunu anlattı.

Maça iyi başladıklarını belirten Çapa, "Erken gol bulduk ama yediğimiz gol bize yakışmadı. İlk yarı oynadığımız oyun ve tempo gayet iyiydi. Rakip kanatlarda boşluk bıraktı ama biz bunları değerlendiremedik. İkinci devre 10 kişi kalana kadar iyi mücadele ettik ama 10 kişi kaldıktan sonra ister istemez rakip iyi mücadele etti. Ama bizde net fırsatlar yakaladık ve bunları değerlendiremedik. Oynanan oyundan gayet memnunum ama sonuç beni üzdü." dedi.

Kadronun yetersiz olduğunu ifade eden Çapa, "Kadro olarak belki çok oyuncu var gibi gözükse de stoper, forvet ve merkez orta sahada yeterli alternatifimiz yok. İsteğimiz değişiklikleri yapamadığımız için bu bölgelerde alternatif oyuncuları oynatmak zorunda kalıyoruz." ifadesini kullandı.


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