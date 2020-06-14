Fuat Çapa: 'Oyun anlayışımız umut vericiydi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, her iki taraf adına da final niteliğinde olan önemli bir karşılaşma oynadıklarını dile getirdi.



Ligde öncelikli olarak, alt sıralarla olan puan farkını korumayı hedeflediklerini anlatan Çapa, maça iyi başladıklarını aktararak, "İlk yarı çok net 4 tane pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. Maçı iyi oynarken beklemediğimiz anda 1-0 geriye düştük. Ancak ilk yarıdaki oyun anlayışımız umut vericiydi. İkinci yarıda rakibimizin hatalar yapacağını biliyorduk. Nitekim rakibin hatalarından da goller bulduk. İlk yarı kolay olanları atamadık, ikinci yarı zor olanları attık." diye konuştu.



Fuat Çapa, alınan galibiyet nedeniyle oyuncularını kutlayarak sözlerini tamamladı.



