Fuat Çapa: 'Mutlaka ilk 6 içinde olacağız'

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Fuat Çapa, Gençlerbirliği'nin kontrataklarla etkili olmaya çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Enteresan bir maç oldu. Oyun olarak geçen haftaki oyunumuz çok iyiydi ama skor kötüydü, beraberlik bizi üzmüştü. Bugün oyun istediğimiz gibi asla değildi. Mücadele iyiydi, iki defa geriye düşmemize rağmen beraberliği yakalamamız bizim adımıza güzeldi. Bizim ilk haftalardaki oyunumuzu, şu an rakiplerimiz bize karşı oynamaya başladı. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bunu yapacağız, en ufak endişemiz yok."



Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını dile getiren Çapa, "İlk 6 için hedef belirlemiştik. Mutlaka ilk 6'nın içerisinde olacağız. Sıralama olarak tam neresi olur bilmiyorum ama ilk 6'da yer alacağız. Sezon sonunda inşallah direkt çıkabilecek pozisyonu alırız ama öyle olmasa da bir üst lige çıkmak için mutlaka play-off'ta mücadelemizi vereceğiz." diye konuştu.





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