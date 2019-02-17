Fuat Çapa iddialı; 'Herkes Eskişehirspor taraftarını konuşacak'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, 18 Şubat Pazartesi günü sahalarında Denizlispor ile yapacakları maçın "tarihe geçeceğini" belirtti.Çapa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:"Yer kaldığını bilsem Yarın saat 19.00'da stadyumda buluşuyor muyuz?' diye tweet atacağım. Bu sene Eskişehirspor'da her maçımızın bir hikayesi var. Denizlispor maçı şimdiden lig tarihine geçecek. Maç saatini düşündükçe heyecanımız artıyor. Yarın, Denizlispor maçında stadyumda her futbol adamını heyecanlandıracak bir atmosfer olacak. Herkes taraftarımızı konuşacak. Onlara layık bir oyun olsun."