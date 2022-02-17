Fuat Çapa: 'Hedefimizin 2 puan altını aldık'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Fuat Çapa, ligin ikinci yarısında oynadıkları 5 maçtan 11 puan hedeflediklerini ancak 9 puanda kaldıklarını söyledi.



Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Ankara Keçiörengücü, Bursaspor ve Gençlerbirliği maçlarından alınan beraberliklere üzüldüklerini belirtti.



Özellikle Bursaspor maçında çok sayıda pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerine işaret eden Çapa, "İkinci yarının ilk 5 maçında 11 puan alırsak istediğimiz yerde oluruz' diye düşünüyorduk. Gönül 15 puan ister ama 11 puan realist bir hedefti. Maalesef Bursaspor ve Gençlerbirliği beraberliği, hedeflediğimizden 2 puan geriye düşürdü. 2 puan fazla alsak ilk 6'da yer alacaktık." diye konuştu.



Maçtan önce yaşananların kestirilemediğinin altını çizen Fuat Çapa, "Sıralamaya bakıp, 'Bu maç rahat geçer' deniliyor ama artık ligin ikinci devresinde hiçbir karşılaşma oynanmadan, forma ıslatılmadan puan alınmıyor. Gençlerbirliği maçından da beklemediğimiz bir sonuçla ayrıldık. İki kere geri düşüp puan almamız olumluydu." ifadesini kullandı.



Rakiplerin kendilerine karşı artık sezonun başındaki gibi oynamadıklarını dile getiren Çapa, şöyle devam etti:



"Lig sıralamamız, aldığımız puanlar ve oynadığımız oyun bunu değiştirdi. Ligin ikinci yarısında hangi takım bize önde bastı veya oynamaya gelerek oynadı? Ne Kocaelispor ne Balıkesirspor ne Bursaspor ne de Gençlerbirliği bunu yaptı. Rakip sizi kendi sahasında karşılıyor, pas hatasını ya da topu bekliyor. Kazandıkları toplarla da hızlı çıkıyorlar. Savunma oyuncusunun kaleden 30 metre uzakta oynaması ile 15 metre uzakta oynaması arasında büyük fark var. Savunma oyuncuları, hücumculara göre çok çabuk ve atletik değiller. Savunmacılar bazı atakları pozisyon bilgisiyle engeller. Bu gözle de bakmak lazım."



"Denizlispor maçından güzel bir sonuçla ayrılırız"



Fuat Çapa, Altaş Denizlispor'u yenerek yeniden galibiyet serisi başlatmak istediklerini vurgulayarak, "Denizlispor ile önemli bir maç oynayacağız. Rakibimizin de bizim kadar puana ihtiyacı olduğunu biliyoruz. İyi bir oyunla maçtan güzel sonuçla ayrılırız diye düşünüyorum. Ondan sonra da zaten çift maç haftasından normal maç haftasına geçeceğiz. Bu da bizim açımızdan önemli." diye konuştu.



Geçen haftalarda sakatlanan Junior Tallo'nun da takımla çalışmalara başladığını anlatan Çapa, "Şu anda tek soru işareti olan oyuncumuz Junior Tallo. Dün ve bugün antrenmanların tamamında yer aldı. 1-2 gün idman performansı ve tedaviye verdiği reaksiyonu görüp pazar günü oynanacak Denizlispor maçı kadrosuna almak istiyoruz." diye konuştu.



Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, pazar günü sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Çapa yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.





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