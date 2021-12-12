Fuat Çapa: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık'

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Çapa, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kendileri açısından MKE Ankaragücü maçının çok önemli olduğunu aktardı.



Samsunspor taraftarlarının da maça büyük önem verdiğine işaret eden Çapa, "Ben göreve geldikten sonra ilk kez tribünleri bu kadar dolu gördüm. Tekrar eski coşkulu günleri görmek çok sevindiriciydi. Gelen seyircileri kalıcı kılmak için iyi futbol oynamaya çalıştık. Taraftarları mutlu bir şekilde eve gönderdiğimiz için mutluyuz." dedi.



Çapa, Ankaragücü'nün taktik anlamda bekledikleri gibi maça başladığını belirterek, şöyle devam etti:



"Topu bize bırakıp, kazandıkları toplarla geçiş oyunu oynamaya çalıştılar. Bunu bilerek sahada doğru durmamız gerekiyordu. Hasan ve Cihan bugün sahada çok güzel duruş sergilediler. Takımımızın dengesi bu 2 oyuncumuzun dengesine bağlıydı. Maçın ikinci yarısında golü attıktan sonra rakibin risk alacağını biliyorduk. Ona göre hamle yaptık. Fofana'nın koşuları bizim için çok önemliydi. Rakip çift forvete dönünce biz de hamlemizi yaptık ve rakibe fazla pozisyon vermedik. Oyun olarak çok memnunum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyunumuz gelecek adına çok ümit vericidir."





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