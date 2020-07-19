Fuat Çapa: 'Gaziantep'in oyununa Türkiye alışık değil!'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Gaziantep FK maçı sonrasında her iki takımın da ligde hedefinin olmadığını, bu yüzden de bu tür maçlardan çok fazla bir şey beklenmediğini söyledi.



Ancak oyun içerisinde durumun böyle olmadığının görüldüğünü aktaran Çapa, şu değerlendirmede bulundu:



"Gaziantep alışık olmadığımız bir formatta oynuyor ve Türk ligi buna çok alışık değil. Farklı bir sistemle oynuyorlar. Bizim özellikle baskı yapacağımız anlar, top ayağımızdayken yapacaklarımız o yüzden çok önemliydi. Bunu da ilk defa yapmak zorundaydık. Çünkü alışık olmadığımız bir sisteme karşı oynuyorduk. Gayet olumlu bir maçı geride bıraktık. Karşılaşmanın çok erken dakikalarında 1-0 geriye düştük. Takımın bu dakikadan sonra vereceği reaksiyon çok önemliydi. Çok pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Devre arası 3-1 veya 4-1 araya girmiş olsaydık kimse neden diye sormazdı. İkinci devreye de çok iyi başladık. Sadece skor anlamında değil oyun anlamında da bunu söylüyorum. Maçın son bölümünde beklemediğimiz gol yedik. Bu tamamen bireysel hatadan kaynaklandı. Rakip 2-2'yi yakaladı. Skor anlamında olmasa da oyun anlamında tatmin ediciydik. Herkes oyunumuzdan tatmin oluyor. 12-13 haftaki Kasımpaşa ile şimdiki arasında çok fark var. Düştü gözüyle bakılan takımımız, şu an takdir ediliyor. Bu da bizim için önemli."



