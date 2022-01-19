Fuat Çapa: 'Formayı kim hak ediyorsa o oynayacak'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, Kocaelispor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 21 Ocak Cuma günü sahalarında oynayacakları Kocaelispor maçını değerlendirdi.

Kendi sahalarında galip gelmek istediklerini vurgulayan Çapa, "Kocaelispor maçı önemli bir karşılaşma. Kocaelispor camianın beklentilerinin altında görünse de iyi bir kadroya sahip olduklarını söyleyebiliriz. Son oynadıkları Ankaragücü maçında çok net bir şekilde gözüktü." dedi.

Kocaelispor'un hücum hattında etkili bir kadroya sahip olduğuna işaret eden Çapa, "Biz de ikinci devreye güzel bir galibiyetle başladık. Öz güvenimizi devam ettirmek istiyoruz. Cuma günü Kocaelispor karşılaşmasını güzel bir şekilde sonuçlandırıp ondan sonraki 14 günlük süreci gelecek arkadaşlarımızla iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Çapa, yapılan transferle ilgili olarak ise şunları dile getirdi:

"Sheldon'u ilk maçta oynattık gayet güzel görünüm sergiledi. Tecrübesiyle bize çok katkı vereceğini gösterdi. Savunmadaki iletişimi üst düzeye getirdi. Bu bizim için çok önemli. Sheldon ile alternatifimiz oldu. Burak'ta sakatlık geri döndü. Savunmada Osman, Yunus, Sheldon çok fazla sıkışacak olursak Berk var. Diğer arkadaşların da antrenmanda performanslarını görüp, formayı kim hak ediyorsa o oynayacak."

Seri galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmak istediklerini belirten Çapa, "Sezonun ilk devresinde yaşanan puan kayıpları, sezonun ikinci devresindeki kredinizi tüketiyor. Bu krediyi tekrardan sağlamak istiyoruz. On yedi tane daha karşılaşma oynayacağız. Bu sezon 70 ve üstü puana ulaşılabileceğini sanmıyorum. Rekabet edecek takım sayısı bu sene oldukça fazla. Sezon sonu ne olacağını söylemek çok doğru değil. Uzun vadeli değil maç maç odaklanmak daha doğru olur. Sezon sonundaki istek ve arzumuz ise herkesin istediği ile aynı." değerlendirmesinde bulundu.