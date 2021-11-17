Fuat Çapa: 'Eyüpspor karşılaşmasına odaklandık'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa Antalya'da süren kamp çalışmalarıyla ilgili kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.



Fiziksel ve mental çalışmalara kampta devam ettiklerini aktaran Çapa, "Bundan sonraki süreçte tamamen 22 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağımız Eyüpspor karşılaşmasına odaklandık. O doğrultuda çalışmamız gerekiyor. Diğer taraftan takım olma adına güzel adımlar attığımızı görüyorum. Bu da bizim adımıza sevindirici. Oynayacağımız karşılaşmalarda alacağımız sonuçlar, burada neler yaptığımızı çok net bir şekilde öne çıkartacak. Oyuncuların istek ve arzusu çok güzel. Pazartesi gününe kadar yapacağımız birkaç tane daha idmanımız var. Bu da tamamen Eyüpspor karşılaşmasına yönelik olacak. Bundan sonra oyuncularımıza Eyüpspor'un artılarını ve eksilerini anlatarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.



Kampın planladıkları gibi geçtiğini anlatan Çapa, "Kampa, eksikliklerimizi burada gidermek için gelmiştik. Şu aşamada çalışmalarımız gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Oynamış olduğumuz hazırlık karşılaşmasında, sadece savunma değil, aynı zamanda hücum anlamında da iyi işler yaptığımızı gördük." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Samsunspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını Antalya'da çift idmanla sürdürdü. Teknik direktör Çapa yönetiminde oyuncular, ısınma koşusu ve çift kale maç yaptı.









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